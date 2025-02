Sanremo 2025 per la prima serata il 653% di share total audience

Unlimitednews.it - Sanremo 2025, per la prima serata il 65,3% di share total audience

ROMA (ITALPRESS) – Ottimi ascolti per ladel 75° Festival della Canzone Italiana, in onda ieri – su Rai1 e condotto da Carlo Conti, coadiuvato da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Il primo appuntamento ha registrato il 65,3% dicon 12 milioni 600 mila spettatori. Il dato, per lavolta, rileva la, quindi l’ascolto su tutti i device.– Foto: Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo