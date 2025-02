Ilrestodelcarlino.it - Sanremo 2025, per il premio alla Carriera la Zanicchi si affida all'hair stylist pesarese

Pesaro mercoledì 12 febbraio- Durante la terza serata del Festival di, ovvero domani, Ivasalirà sul palco dell'Ariston per ricevere il. Un riconoscimento straordinario per l'Aquila di Ligonchio, l'unica donna ad aver vinto il Festival per ben tre volte (1967, 1969 e 1974) su undici partecipazioni. A 85 anni, Iva si prepara a vivere un momento carico di emozione, che ha scelto di dedicare a sua madre Elsa . Per questa serata così importante, la cantante ha deciso dirsi ancora una volta alle mani di Andrea Campisi, l'che ormai considera un nipote acquisito. “Per me è un onore pettinarla in un'occasione così prestigiosa”, racconta Andrea. “Ho pensato a un'acconciatura che ne esalti la classe e l'eleganza . L'Ariston è il tempio della musica italiana, e per unserve uno sguardo all'altezza.