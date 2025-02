Dayitalianews.com - Sanremo 2025: Papa Francesco e Jovanotti per la prima del festival. La classifica provvisoria

Artisti non in ordine di posizione nelladopo laserata, in base alla votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il messaggio del: “La musica strumento di pace”Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro sono i Big che occupano le prime cinque posizioni – non in ordine di posizione – nelladopo laserata di. I risultati arrivano dalla votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.Il videomessaggio diUn videomessaggio diper lapuntata diche parla della musica “come strumento di pace”, lingua universale che “può aiutare la convivenza dei popoli”, e del sogno di “vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile”.