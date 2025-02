Biccy.it - Sanremo 2025: ordine di uscita della seconda serata e Nuove Proposte

La primadel Festival diè stata un successo (in termini di ascolti) e oggi tutti gli occhi sono puntati già sullache vedrà sfidarsi leche da quattro, tramite sfide dirette, rimarranno in due. I primi due a sfidarsi saranno Vale Lp e Lil Jolie contro Alex Wyse, seguiti da Settembre contro Maria Tomba.Al di là del vincitore, Vale Lp, Lil Jolie, Alex Wyse e Settembre al termine del Festival dipartiranno per ilGiovani World Tour organizzato dal Ministero di Affari Esteri e Rai in Nord America toccando città come Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago.Questa sera Carlo Conti condurrà con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. “Quando ho scelto di partecipare, non l’ho fatto per essere vista come una malata di cancro” – ha dichiarato la moin conferenza stampa – “Sono una professionista e sono qui come top model, per indossare gli abiti e competere con Cristiano.