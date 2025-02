Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Olly: “Vorrei godermela un po’ di più questa volta, con più calma e serenità. Ormai ho capito che il palco è il mio posto al mondo” – IL VIDEO

“L’anima balla”, con cui ha ottenuto il secondonell’edizione Giovani del 2022, poi “Polvere” e ora “Balorda Nostalgia”. Federico Olivieri, in arte, torna in gara al Festival diper la terza. Il brano – scritto da, comdal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione – racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda.Nella serata di venerdì, dedicata alle cover,porta il brano “Il pescatore” di Fabrizio De André, accompagnato dal musicista e compositore Goran Bregovi? e la sua Wedding & Funeral Band. Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del Lo rifarò, Lo rifaremo Tour 2024 –tornerà live nei club italiani con la seconda leg del tourprimavera.