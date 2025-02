Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Noemi: “Ti stringerei fino ad odiarti, il mio inno all’amore. Ozempic? Molto hanno contribuito i social e la situazione sociale che viviamo” – IL VIDEO

partecipa in gara alla 75esima edizione del Festival dicon il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano è contenuto nell’album “Nostalgia”, in uscita venerdi? 28 febbraio. A fine annosalira? per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre, non prima di essersi esibita nei teatri italiani.“Evaporiamo serenamente d’amore” – “Tuttipaura di viverein fondo i propri sentimenti, – ci ha raccontato– perché tuttipaura di morire. Inoltre vivere appieno tutti i nostri sentimenti con le nostre fragilità ci fa sentire in qualche modo più come se fossimo pelle viva, però è l ‘unico modo di vivere veramente le cose, per morire serenamente.