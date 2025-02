Lapresse.it - Sanremo 2025, Mira Awad e Noa cantano a cappella in sala stampa

Nella prima serata del Festival saliranno sul palco dell’Ariston e canteranno insieme ‘Imagine’ di John Lennon per dare un messaggio di pace sul conflitto in Medio Oriente. Ma, prima della loro esibizione congiunta, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinesehanno parlato con i giornalisti ine, davanti a loro, hanno sfoggiato un’interpretazione adi ‘There must be another way’, il brano con cui le due parteciparono nel 2009 all’Eurovision Song Contest.