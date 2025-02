Lapresse.it - Sanremo 2025, messaggio del Papa in prima serata: cosa ha detto Conti

Il direttore artistico del Festival di, Carlo, ha parlato del videodiFrancesco trasmesso durante ladella kermesse. “Sono riuscito a tenere nascosto questo video. Lo scorso maggio avevo presentato questo evento per la Giornata dei bambini con il Santo Padre, e il Pontefice mi hase un giorno potrò fare qualper ringraziarvi ditemiposso fare per voi”, ha spiegato durante la conferenza stampa all’Ariston in vista della seconda: “Il video arrivato il 1° febbraio”“Il 12 gennaio ho mandato una lettera al Santo Padre, dopo aver saputo dell’esibizione di Imagine di Noa e Mira Awad, e dopo qualche giorno, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio e non lo sapeva nessuno. Ho mandato il video ieri pomeriggio in regia”.