Sanremo, 2025, "Marcella Bella la più trasgressiva, Cristicchi? Meno retorica e più verità": il commento di Selvaggia Lucarelli. Poi la stoccata a Cattelan

“E’ stato un Festival lineare, la piùè stata“., nel Dopofestival che chiude la prima serata di, archivia così l’esordio del Festival di Carlo Conti. “Questo dà l’idea che è successo poco a livello di intrattenimento. Ci aspettiamo qualcosa in più”. Nel mirino della giornalista sono finiti, in particolare, alcuni dei cantanti in gara: “Elodie modesta, ci aspettavamo di più. Tony Effe ce lo aspettavamo ‘aggressive’, invece.”. E ironizza: “Alla fine, chi è stato di rottura? Lucio Corsi? Capito.”.ha poi commentato, con un pizzico di sarcasmo, il ritorno di volti noti sul palco dell’Ariston: “Abbiamo visto tornare sul palco i vecchi sovrani che si sono ripresi il loro posto, il loro potere ed hanno tolto il posto ai rivoluzionari: Amadeus-Napoleone e Fiorello-Robespierre”.