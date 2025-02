Sanremo 2025 l’urlo a Rose Villain sul palco | chi ha gridato e cosa significa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il vero tormentone della prima serata del Festival dinon è stata una canzone, ma un’esclamazione: “Si’ ‘na pret”. Il grido accorato, lanciato dalla platea dell’Ariston poco prima dell’esibizione di, ha fatto il giro del web, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale. Il pubblico sui social media non parla d’altro, i meme spopolano e la frase è entrata tra le ricerche più frequenti su Google. Addirittura, qualcuno ha già iniziato a remixarla in jingle e suonerie.L’autore della battuta del momento è un giovane trentenne di Salerno, imprenditore con diversi interessi commerciali, che ieri ha assistito alla sua prima serata a. Appassionato di musica, ha deciso di vivere l’esperienza del Festival dal vivo, anche per sostenere il suo concittadino Rocco Hunt.