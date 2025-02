Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Lucio Corsi: “Verdone è stato fondamentale nella mia decisione di andare al Festival. La società oggi ci vuole duri come le pietre” – IL VIDEO

ha deciso di mettersi in gioco e così calca per la prima volta il palco deldi, in gara tra i 29 Big, con il brano “Volevo essere un duro”: ”Era il momento giusto per provarci. All’Ariston ci ho già suonato al premio Tenco e quindi quell’emozione l’ho già vissuta. Per me saràun concerto, anche se sarà una cosa nuova e straniante”.“Il brano parla del fatto che spesso non si riesce a divenire ciò che si sognava – ha raccontato il cantautore a FqMagazine- e anche della cosa che spesso si sogna di essere qualcosa che in realtà non è tanto meglio rispetto a ciò che siamorealtà. Poi parla del mondo che ciperfettifiori,le, ma siamo tutti molto più in equilibrio precario su questa terra”.Dalla finzione alla realtà.era uno dei cantanti deldiimmaginario diretto da Carloserie “Vita da Carlo“.