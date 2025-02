.com - Sanremo 2025, Lucio Corsi: «Dalla noia della provincia alla scoperta della musica»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Volevo essere un duroHa esordito al Festival diil cantautore toscanoe l’accoglienza al brano Volevo essere un duro è stata ottima, come testimonia il fatto che la Sala stampa lo abbia premiato inserendolo nella Top 5classifica provvisoria. Nella conferenza ha cantato e suonatochitarra Francis Delacroix, antipasto del nuovo disco che uscirà il 21 marzo: «Il nuovo album parla di infanzia, amicizia, storiemia adolescenza mescolate con quelle di altri. Mi piace reinventarmi il passato, unirlo a quello di chi mi circonda. Oggi è uscito anche il videoclip, girato da Tommaso Ottomano, un amico che è più come un fratello per me. Essere qua insieme a lui mi fa sentire a casa».