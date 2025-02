Thesocialpost.it - Sanremo 2025, Lucio Corsi chi è: esordi, duetto con Topo Gigio e un po’ di Verdone

è uno dei protagonisti più attesi del Festival di. Sul palco del Teatro Ariston presenterà il brano “Volevo essere un duro”, segnando il suoo tra i Big della kermesse musicale.Nato a Grosseto nel 1993,è cresciuto a Vetulonia, un piccolo borgo della Maremma Toscana che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua musica. Fin da adolescente si è avvicinato alla scrittura di canzoni, ispirandosi al mondo rurale in cui è cresciuto. È proprio questa dimensione semplice e autentica che gli ha permesso di farsi conoscere, esibendosi nei locali e nelle piazze della sua città.Dopo essersi trasferito a Milano per inseguire il sogno musicale,ha iniziato a pubblicare i suoi primi lavori nel 2015, fondendo influenze diverse come rock progressivo, cantautorato e testi dalla forte impronta poetica.