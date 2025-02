Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Lorenzo Jovanotti rischia di cadere. Poi il bacio alla figlia Teresa

Non ha deluso le aspettative, con 20 minuti di puro show. Si sta parlando di, il super ospite della prima puntata del Festival di. D’oro vestito, Jova inizia il suo medley fuori dal Teatro Ariston cantando “L’ombelico del mondo”, camminando tra i percussionisti. Proprio qui, a un certo punto,il capitombolo. La regia stacca prontamente, ma la caduta – fortunatamente evitata – si intravede. Poi entra in teatro e continua lo show, passando tra le persone che lo travolgono, presi dgioia. Sono tutti letteralmente in piedi per lui. Il medley continua sulle note di “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, “I love you baby” e “Fuorionda”.Per terminare canta “Un mondo a parte”, contenuto nel suo ultimo album dal titolo “Il corpo umano VOL.1“. Non manca un momento di dolcezza quando, entrando, Jova bacia lasulla fronte mentre intona “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”.