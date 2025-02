Cultweb.it - Sanremo 2025, l’ordine d’uscita dei cantanti della seconda serata (arrivano le nuove proposte)

Leggi su Cultweb.it

Carlo Conti, come rituale vuole, ha svelato la scalettadel Festival dinella conferenza stampa, annunciandodei 15e ricordando gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro Ariston. Lo show, con la presenza in co-conduzione di Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, sarà caratterizzato anche dalle semifinali delle. Alex Wyse con Rockstar sfiderà Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Poi, Maria Tomba, che interpreterà Goodbye (voglio good vibes) se la vedrà con Settembre e Vertebre. Le due canzoni più votate (34% televoto, 33% giuria sala stampa, tv e web, 33% giuria delle radio) accederanno alla finale, prevista giovedì 13 febbraio.Per quanto riguarda la gara dei Big, chiamiamoli così, la classifica sarà data dal televoto (50%) e dalla giuria delle radio (50%).