.com - Sanremo 2025, l’ordine di esibizione della seconda serata

Nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025, il conduttore Carlo Conti ha svelato l'ordine di esibizione dei 15 Big che faranno ascoltare di nuovo il loro brano. Ad accompagnarlo sul palco del Teatro Ariston saranno Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica. In apertura si svolgerà la gara delle Nuove Proposte, con le due semifinali che vedranno Alex Wyse contro Vale LP e Lil Jolie, Maria Tomba contro Settembre. Sanremo 2025 – Ordine di esibizione: Rocco Hunt – Mille vote ancora, Elodie – Dimenticarsi alle 7, Lucio Corsi – Volevo essere un duro, The Kolors – Tu con chi fai l'amore, Serena Brancale – Anema e core, Fedez – Battito, Francesca Michielin – Fango in paradiso, Simone Cristicchi – Quando sarai piccola, Marcella Bella – Pelle diamante, Bresh – La tana del granchio, Achille Lauro – Incoscienti giovani, Giorgia – La cura per me, Rkomi – Il ritmo delle cose, Rose Villain – Fuorilegge, Willie Peyote – Grazie ma no grazie