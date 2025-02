Sanremo 2025, lo stornello (stonato) di Tony Effe, che copre i tatuaggi e indossa i guanti - Il video

Leggi su Open.online

«È un giovane rapper romano, alla sua prima volta in gara all’Ariston, lo aspettano tutti». Con queste parole, i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno annunciato l’esibizione dicon il brano Damme ‘na mano al Festival di. Nel 2024, il trapper ha firmato con Gaia la hit dell’anno Sesso e samba ed è stato uno dei protagonisti del dissing con Fedez, sfociato nel freestyle alla Red Bull 64 Bars e nella canzone Chiara, riferimento alla ex moglie del rapper milanese. Dopo le critiche per la violenza nei testi che ne hanno causato l’esclusione dal Concertone di Capodanno, il trapper si è presentato sul palco –coperti erossi – con «una canzone personale», omaggio (un po’) alla romanità, al romanticismo e alla passione. Lo specialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del Festival?, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?, le cover e i duetti della quarta serata del FestivalI testi delle canzoniACHILLE LAURO – Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori OLLY – Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose ROCCO HUNT – Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.