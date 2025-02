Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle della prima serata: Gerry Scotti 9 (come diceva Silvio". Ci sono due 10, chi si becca zero

, "Ledei famosi" di Alessandra Menzani versione Festival: i top e i flopall'Ariston: 10) Achille Lauro. Potentissimo. Se non si piazza sul podio «muoio giovane». 10bis) La nonna di Lucio Corsi, in gara con Volevo essere un duro. La signora Milena Marchetti chiude “causa” il suo ristorante Macchiascandona a CastiglionePescaia (Grosseto): «felicissima, mio nipote realizza un sogno e mi voglio godere il suo sogno con grande tranquillità». Fa bene. 9)gli consigliava sempreBerlusconi, con la cravatta. Che bello vederlo alla (co) conduzione di, se lo meritava. Per lui hanno tolto anche la scala. 8) Antonella Clerici con un abito choc un po' Elsa di Frozen e un po' Maleficent: «Sapete,le mie ultime cartucce!».