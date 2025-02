Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle della prima serata del Festival

Leggi su Tpi.it

, ledelInizia ufficialmente ildi. Questa sera abbiamo ascoltato per lavolta tutte e 29 le canzoni in gara. Alla conduzione torna Carlo Conti, che raccoglie la non facile eredità di Amadeus, affiancato questa sera da due suoi amici e volti di puntatv come Gerry Scotti e Antonella Clerici. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi.Gaia 6,5 – Pezzo molto radiofonico, il martellante “Chiamo io, chiami tu” entra facilmente in testa. Lei si presenta sul palco dell’Ariston sinuosa e suadente, in abito color carne, con l’accompagnamento del corpo di ballo che rende più strutturato un brano che ricorda le sonorità di Elodie.Francesco Gabbani 7,5 – Mai sottovalutare il signor Gabbani, specie quando sale sul palco dell’Ariston.