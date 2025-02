Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle della prima serata: Achille Lauro riesce a rinnovarsi senza rinnovarsi, ‘Olly fans’ canta per chi lo segue ma punta al grande pubblico, Brunori non si discute

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La 75esima edizione del Festival diinizia, inesorabile eaudio. Problemi tecnici, la diretta fa così. “I Conti tornano”, perché è come fidarsi del solito pilota di un aereo che prendi spesso: sai che non sbaglierà, e te lo auguri.Gaia – Francesco Gabbani – Rkomi – NoemiGaia – Chiamo io, Chiami tu‘Ingabbiata’ in un mondo di Sesso e Samba, Tony Effe non è al suo fianco anzi è “nemico di contrabbando”. Rischia l’effetto “lo stesso film” e loanche. 6 –Francesco Gabbani – Viva la VitaC’è Stevie Wonder sull’intro, parebbe cercare Zucchero, ma è un dolcificante. La voce non è così celeste e neanche la ballad. Non si sa se pagherà essere tanto sanremese, nell’accezione più classica. Certo parliamo di uno che sa cosa fare.Sentito un colpo e via, tutto è li dove deve stare ma “la scimmia manca”.