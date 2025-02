Panorama.it - Sanremo 2025: le pagelle dei look della seconda serata

Sul palco dell’Ariston, ladisi accende di stile e personalità, grazie a un trio di co-conduttori che promette spettacolo anche per lo stile. Accanto a Carlo Conti, Cristiano Malgioglio sfoggiaispirati alle dive degli anni Quaranta e Cinquanta, portando il suo inconfondibile tocco teatrale e irriverente. Bianca Balti, icona di eleganza, illumina la scena con la sua classe da supermodel e abiti firmati dalle migliori maison italiane. Nino Frassica, con la sua simpatia irresistibile, completa il quadro con un’attitudine scanzonata che lascia spazio alla sorpresa.Questa sera sono quindici i cantanti in gara, pronti a conquistare pubblico e giuria con le loro esibizioni. Ad aprire laè Rocco Hunt, dando il via a una scaletta che promette grandi emozioni.