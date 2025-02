Movieplayer.it - Sanremo 2025, le pagelle dei look della prima serata: poca audacia sul palco dell'Ariston

Leggi su Movieplayer.it

Se il Festival voleva stupire con la moda, la missione è fallita. Salvo pochi casi, lanon ha regalato grandi emozioni in fatto di stile. Ecco ledeiè iniziato in sordina, almeno sul fronteo stile. Con il solito mix di polemiche e gossip, l'edizione di Carlo Conti è, in una sola parola, piatta. E non basta l'energia frenetica di un Jovanotti in gold a mascherare un appiattimento generale. È soprattutto sul versantemoda che questo è più evidente. Se negli ultimi anni ilera diventato una passerella spettacolare in cui ierano controversi, iconici, veicolo di messaggi anche potenti, questalascia l'amaro in bocca. Dove sono gli orsetti di Dargen D'Amico che invocano il cessate il fuoco? Dov'è Ghali .