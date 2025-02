Sanremo 2025 le Nuove Proposte portano il femminismo sul palco | il cartello contro la violenza sulle donne e il mantello che richiama Ferragni

Leggi su Open.online

«Se io non voglio, tu non puoi». È illache Vale Lp e Lil Jolie, in gara al Festival ditra le, hanno mostrato sulalla fine della performance con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Protesta femminista per ricordare il valore del consenso e a cui si è unito anche Carlo Conti. «Se una donna dice no è sempre no: non esiste nessuna scusa», ha dichiarato il conduttore. Sulla stessa linea d’onda, l’abito con cui si è presentata Maria Tomba, in gara Goodbye (voglio good vibes). Suldell’outfit, che sembrare l’iconico ingresso di Chiaracon «Pensati libera», si legge «Guardami gli occhi e non le poppe». Si tratta di una frase presente nel suo brano in gara che, tuttavia, è un testo concentrato prevalentemente sulla positività e la spensieratezza.