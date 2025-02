Sanremo 2025 le mille anime di Rose Villain | Nessuno mi può etichettare – L’intervista

Leggi su Open.online

torna lì dove il suo splendido 2024 è cominciato: il palco del Teatro Ariston. Ancora una volta con un pezzo che mette insieme le sue diverse: quella ultrapop, ipercool, estremamente efficace dinanzi al grande pubblico, e quella più urban. Quelleinsomma che permettono da un lato di poterla considerare il volto femminile che meglio rispecchia la contemporaneità – ciò che va nel mercato, ma senza ammiccamenti o cedimenti a un certo inequivocabile decadentismo -, dall’altro di non riuscire a farsi incasellare. Obiettivo centrato: «mi può», dice a Open piena di entusiasmo. Così con questi presupposti si riparte anche nel, si replica tutto. Al posto di Click Boom!, che è andata benissimo in termini di streaming, c’è Fuorilegge, il brano portato quest’anno, ugualmente efficace; poi una nuova stagione di Nuova Scena, il primo talent dedicato al rap e che la vede come giudice insieme a Fabri Fibra e Geolier; poi un disco, Radio Vega, in uscita il 14 marzo, che chiude la trilogia partita con Radio Gotham e pguito con Radio Sakura.