Sanremo 2025 le lenti di Fedez il caos di Jovanotti il messaggio del Papa | cosa è successo nella prima serata del Festival

È calato il sipario sulladel 75esima edizione deldi2024. Dopo l’omaggio a Ezio Bosso, il compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra scomparso nel 2020, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dato il via alla gara. «Buonasera, benvenuti e ben arrivati all’edizione 75 deldi. I Conti tornano e sono tornato», ha detto il padrone di casa, alla sua quarta conduzione dopo quelle del 2015, 2016 e 2017, ricordando anche «il lavoro incredibile di Amadeus e Baglioni» che lo hanno preceduto. Subito dopo il saluto, è saltato per circa 25 secondi l’audio; ma il problema è stato risolto dopo poco. Elegante in smoking e con l’insolita cravatta, il co-conduttore Gerry Scotti è entrato sul palco dell’Ariston tra gli applausi del pubblico: «Vi voglio bene», ha esordito il volto Mediaset, al suo debutto assoluto al, in una delle rare apparizioni su Rai1.