Panorama.it - Sanremo 2025, le anticipazioni della seconda serata del Festival

Sono stati 12 milioni e 600mila spettatori, pari al 65,3% di share, a seguire la prima puntata deldicondotto da Carlo Conti. La total audience, che include anche gli spettatori che hanno seguito l'evento su PC, smartphone e tablet, ha registrato un incremento significativo rispetto alla prima puntatascorsa edizione condotta da Amadeus, che aveva totalizzato 10 milioni e 561mila spettatori con un 65,1% di share.Carlo Conti in conferenza stampa: “Non faccio paragoni, prendo atto del bel risultato e continuo a pedalare per ladi stasera e per le altre fino a sabato”.La prima parteha raccolto 16.199.000 spettatori con il 63,68% di share, mentre laha ottenuto 8.322.000 spettatori con il 69,25% di share. Il successo si è esteso anche alle trasmissioni collaterali, con il Primache ha raggiunto il 40,5% di share e una media di 9,3 milioni di spettatori, e il Dopoche ha ottenuto 2,5 milioni di spettatori con il 55,6% di share.