361magazine.com - Sanremo 2025, l’annuncio di Irama ai suoi fan (VIDEO)

annuncia a sorpresa San Siro: le dichiarazioni dell'artistaSanremoquesto pomeriggio ha incontrato ifan per annunciare una meravigliosa sorpresa, si esibirà a San Siro."Ragazzi sono qua per un motivo" ha esordito Filippo. Il giovane ha proseguito: "Sono emozionato e felice di annunciarvi una cosa molto importante. Forse una delle cose più importanti della mia vita, ho deciso di annunciare San Siro. Questo sarà il mio primo concerto, il nostro primo concerto del 2026, mi raccomando non mancate".è tornato al Festival dicon il brano "Lentamente" che ha ammaliato fin da subito i fan e tutti coloro che lo seguono con affetto e stima.