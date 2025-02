Ilgiorno.it - Sanremo 2025, l’abito di Clara lascia tutti senza fiato: “Una dea scintillante al Festival”

Travedona Monate (Varese) – Secondodi fila perSoccini, la cantante e attrice di Travedona Monate (Varese) che nelle scorse ore è tornata sul palco dell’Ariston con “Febbre”, dopo il debutto sanremese nel 2024 con “Diamanti Grezzi”. “Febbre”, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita e racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende.nella foto75modella Canzone Italiana - Prima Serata Teatro Ariston -(IM) 11-02-foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas "Sono molto convinta pure della canzone che porto in cui ho avuto la fortuna di lavorare con autori e produttori con cui sognavo di collaborare da sempre e coi quali s’è stabilita un’empatia immediata – ha detto in una recente intervista a Il Giorno -.