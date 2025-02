Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la stoccata di Al Bano a Carlo Conti dopo l’esclusione dal Festival: “La mia qualità artistica parla per me, non devo passare esami con lui”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Volevo chiudere la mia carriera da concorrente quest’anno. Evidentemente i mieinon tornavano con idel signor“. Al Baa così all’Agi, come riporta Open, la propria esclusione da. Malgrado il dispiacere, il cantante pugliese sa bene quanto vale e fa sapere: “Non sarei mai andato acon nessuno. Conosco bene il mio mestiere. Non ho mai passato. La miaper me, viaggio in tre quarti del mondo grazie alla mia musica. Non vedo perché avrei dovutocon lui. Non vorrei che questo sembrasse un atto di superbia o di arroganza, facesse pure ilche vuole”.Ma che ne pensa Aldella prima puntata della kermesse? “Non ho visto la prima serata” ammette. “Non per snobismo, piuttosto per mancanza di tempo, ero in viaggio.