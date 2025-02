Isaechia.it - Sanremo 2025, la seconda serata: commenti a caldo

Alle 20.40, su RaiUno, ladella 75^ edizione del Festival dicondotta da Carlo Conti. Con lui sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.Si esibiranno 15 dei 29 Big in gara. Nell’ordine saliranno sul palco Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote.Le canzoni saranno votate dal pubblico tramite il televoto e dalla Giuria delle Radio, e a finesaranno comunicati solo i primi 5 classificati non in ordine di piazzamento.Le Nuove proposte si confronteranno in due sfide a eliminazione diretta: Maria Tomba contro Settembre e Alex Wyse contro Vale LP e Lil Jolie.Tra gli ospiti dellaDamiano David e Vittoria Puccini.