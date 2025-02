Davidemaggio.it - Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata

Nel dettaglio, ladel Festival di, con tutti gli orari, i momenti previsti e soprattutto l’uscita dei cantanti in gara, le 4 Nuove Proposte e 15 Big (su 29). La chiusura è prevista alle ore 1:12.20:45 – Carlo Conti presenta Alessandro Cattelan e le 4 Nuove Proposte20:48 – Alex Wyse vs Vale LP e Lil Jolie20:49 – Alex Wyse20:54 – Vale LP e Lil Jolie20:58 – Vincitore Alex Wyse vs Vale LP e Lil Jolie21:00 – Maria Tomba vs Settembre21:01 – Maria Tomba21:06 – Settembre21:10 – Vincitore Maria Tomba vs Settembre21:12 – Pubblicità21:17 – Damiano David21:26 – Codici Televoto dei Big21:28 – Rocco Hunt21:34 – Ingresso Bianca Balti21:36 – Elodie21:42 – Ingresso Cristiano Malgioglio21:45 – Lucio Corsi21:51 – Ingresso Nino Frassica21:54 – Pubblicità21:59 – The Kolors22:05 – Serena Brancale22:11 – Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio22:16 – Fedez22:22 – Ingresso Bianca Baldi con cambio d’abito22:24 – Francesca Michielin22:30 – Momento ‘Tutti cantano’22:32 – PubblicitàIn aggiornamento.