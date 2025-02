Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata: inizia Rocco Hunt, finisce Willie Peyote. Damiano David ospite, Bianca Balti, Malgiglio e Nino Frassica co-conduttori

Dopo gli ottimi ascoltiprima puntata del Festival di, stasera – mercoledì 12 febbraio – prende il via lapuntatakermesse musicale guidata quest’anno da Carlo Conti. Dopo Gerry Scotti e Antonella Clerici, sul palco dell’Ariston saliranno come co-il paroliere, cantautore e personaggio tv Cristiano Malgioglio, insieme alla supermoe all’attore e comico.Il super, che proprio su quel palco trionfò nel 2021 insieme ai Maneskin con “Zitti e Buoni”. Questa sera si esibiranno solo 15 dei big in gara (domani gli altri 14) e ci sarà spazio anche per la prima semifinale dei giovani. Si inizierà proprio con loro: Alex Wyse contro Lil Jolie e Vale LP; e poi Maria Tomba contro Settembre. Laè molto ampia e articolata e i big verranno votati al 50% dalle radio e al 50% con il televoto.