Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

, ladeldiQual è ladeldi, in programma oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 15 delle 30 canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del. Al fianco di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ma vediamo insieme ladeldi: l’d’Ma qual è l’di) esatto deisul palco dell’Ariston per ildi? Eccolo:Rocco HuntElodieLucio CorsiThe KolorsSerena BrancaleFedezFrancesca MichielinSimone CristicchiMarcella BellaBreshAchille LauroGiorgiaRkomiRose VillainWillie PeyoteStreaming e tvDove vedere ladeldiin diretta tv e live streaming? Lapuntata, come detto, andrà in onda oggi – mercoledì 12 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1.