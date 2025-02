Lettera43.it - Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata con l’ordine di uscita dei cantanti

Durante la conferenza stampa delle 12 di mercoledì 12 febbraio, Carlo Conti ha annunciatodideidel Festival di: di seguito lacompleta.LadideidiDurante la, che vedrà come co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, si esibiranno 15 dei 29in gara oltre alle quattro nuove proposte. Tra un’esibizione e l’altra, ci sarà spazio per accogliere i numerosi ospiti previsti, ovvero Damiano David, frontman dei Maneskin, il cast del film Follemente efiction Belcanto, gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasifiction Champagne su Peppino di Capri e Carolina Kostner per Milano-Cortina 2026. Ecco di seguitocon cui si esibiranno i big, con il titolo del relativo brano:Rocco Hunt – Mille vote ancoraElodie – Dimenticarsi alle 7Lucio Corsi – Volevo essere un duroThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreSerena Brancale – Anema e coreFedez – BattitoFrancesca Michielin – Fango in ParadisoSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteBresh – La tana del granchioAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per meRkomi – Il ritmo delle coseRose Villain – FuorileggeWillie Peyote – Grazie ma no grazieArticolo completo:, lacondideidal blog Lettera43