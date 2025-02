Dilei.it - Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e orari

Archiviata la prima puntata, Carlo Conti torna alla guida dicon ladiretta del Festival che vede tornare sul palco la splendida Bianca Balti, con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La gara è già entrata nel vivo, ma per la metà degli artisti in gara si tratta di tornare a cantare ancora per far conoscere il proprio brano al pubblico. A questasi aggiungono le esibizioni diGiovani, con il vincitore che sarà incoronato nella terzadel giovedì. Ma chi si esibisce il 12 febbraio? Ecco gli artisti in ordine di uscita.Chi canta, laCome vi abbiamo anticipato, cantano nuovamente i primi 15 artisti in gara. Il Festival diprevede 29 artisti in gara, che dovevano essere 30 prima del ritiro di Emis Killa, ma lavede tornare sul palco solo la metà di questi.