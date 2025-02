Lapresse.it - Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata

Sarà Rocco Hunt con la sua ‘Mille vote ancora’, ad aprire la scena Bigdel 75esimo Festival diche inizierà alle 20.45 e chiuderà all’1.12. Prima dell’esibizione del cantante napoletano, però, ci sarà spazio per i giovani con la prima partededicata alle nuove proposte. Proprio per questo, accanto a Carlo Conti ci sarà Alessandro Cattelan che ha già presentatoGiovani. 75esimo Festival di– La conferenza stampaIl super ospiteDamiano DaviDopo i giovani toccherà al super ospite Damiano David che salirà sul palco dell’Ariston portando un omaggio a Lucio Dalla. Il frontman dei Maneskin tornerà più volte sul palco durante il corsoL’ordine dei 15 cantanti in gara nellaStasera saranno 15 i cantanti in gara ad esibirsi sul palco dell’Ariston.