Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la reazione di Chiara Ferragni all’esibizione di Fedez: la foto su Instagram

Quest’annonon sembra essere nella lista delle priorità di. Se nel 2023 è stata protagonista come co-conduttrice di due puntate e le è toccato assistere al bacio tra l’ex maritoe Rosa Chemical, ora le cose per l’influencer sono decisamente diverse. Sui social infatti fa sapere di essere impegnata in nuove avventure lavorative. Dopo l’appuntamento spagnolo per i Goya Awards,si trova a Dubai e mostra la stanza dell’hotel che la ospita. Più tardi, nel dare la buonanotte ai follower, fa riferimento al Festival: “È l’ 1.47 qui e ho appena mangiato un club sandwich gigante. Ora di andare a dormire. Buonper chi lo festeggia“. Plausibile pensare, dunque, che non abbia guardato la kermesse che vede in gara, tra gli altri, anchee Achille Lauro, che secondo Fabrizio Corona avrebbe avuto un flirt con lei quando era sposata.