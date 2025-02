361magazine.com - Sanremo 2025: la prima serata scorre via veloce, troppo

È mancato l'intrattenimentoCarlo Conti ha fretta. Nelladisi percepisce una fretta continua, un corsa contro il tempo. in queste settimane Carlo Conti l'ha ribadito più volte "non faremo tardi, devo andare a dormire".E così, Conti sembra essere sul palco quasi a farci un favore. A un certo punto Antonella Clerici, che brilla più per i suoi outfit scintillanti che per la presenza sul palco dice "non staremo correndo?".O ancora Alessandro Cattelan, protagonista del Dopo Festival scherzando, a metàha scritto sui social "mi devo andare a vestire"?. Tutto così di corsa che quasi era difficile rimanere colpiti da una canzone.Vabbè inizio a vestirmi.