Sanremo 2025, la nonna di Lucio Corsi chiude il ristorante per il nipote: "Realizza un sogno"

Milena Marchetti ha deciso di abbassare la serranda del suo locale per non perdersi nemmeno un minuto della partecipazione del cantante.è stata una delle grandi rivelazioni della prima serata del settantacinquesimo Festival di, che si è aperto ieri sera con l'esibizione dei 29 artisti in gara. L'artista grossetano ha cantato la sua Volevo essere un duro e ha convinto la sala stampa tv e web che l'ha incluso tra i cinque cantanti in classifica nella prima serata insieme a Brunori Sas, Achille Lauro, Giorgia e Simone Cristicchi. Un successo accompagnato dal tifo della. LadiilMilena Marchetti, ladel cantante, è proprietaria di una Macchiascandona, a Castiglione .