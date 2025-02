Spettacolo.periodicodaily.com - Sanremo 2025, La Magia della Seconda Serata in Diretta dall’Ariston

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Sta per iniziare il secondo atto del Festival di, pronto a regalare emozioni e spettacolo al pubblico. Carlo Conti, insieme a Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, guiderà la, mentre sul palco dell’Ariston saliranno 15 dei 29 Big in gara. Le nuove proposte avranno anche l’opportunità di farsi notare durante le semifinali.Palco dell’Ariston,Tutto è pronto per il secondo atto del Festival di, un evento che promette di incantare il pubblico con emozioni, musica e spettacolo. Sotto la sapiente conduzione di Carlo Conti, affiancato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, il palco dell’Ariston si prepara a ospitare 15 dei 29 Big in gara. Ma non solo! Anche le nuove proposte avranno la loro occasione di brillare nelle semifinali.