Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la diretta della seconda serata: via alla gara dei Giovani e dei 15 Big. Ecco cosa succede all’Ariston con Balti, Frassica e Malgioglio

Stasera l’Ariston torna a illuminarsi per il secondo appuntamentokermesse: si esibiscono 15 dei 29 artisti ine verranno votati per il 50% dalle Radio e per il 50% dal Televoto. Si scopriranno poi i cinque più votati, non in ordine di classifica. Parte anche ladelle Nuove Proposte. Le due sfide, a eliminazione, saranno Alex Wyse contro Vale LP & Lil Jolie e Maria Tomba contro Settembre. A decidere il verdetto Stampa (33%), Radio (33&) e Televoto (34%).Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti la top model Bianca, il cantautore e personaggio televisivo Cristianoe il comico e attore Nino. Ospite Damiano David con l’omaggio a D. Poi il cast delle fiction Rai “FolleMente”, “Champagne” e “Belcanto”. Carolina Kostner, invece, rappresenta Milano Cortina 2026.