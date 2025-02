Isaechia.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa della seconda serata: l’ordine di uscita dei Big e gli accoppiamenti per le sfide delle Nuove Proposte

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la primadel Festival di(QUI il resoconto), condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Antonella Clerici e Gerry Scotti nelle vesti di co-conduttori.La primadel Festival ha totalizzato ascolti record, battendo anche la primadell’ultimodi Amadeus, i cui ascolti avevano già battuto ogni record (QUI gli ascoltoprima).Ieri sera abbiamo avuto modo di ascoltare tutte e 29 le canzoni degli artisti in gara e la salaha prodotto la prima classifica parziale, con i cinque artisti che hanno ottenuto i voti più alti.Questa sera, invece, si esibiranno metà dei cantanti in gara, mentre i restanti torneranno su, palco del Teatro Ariston domani sera. Oltre alle esibizioni dei big, in apertura disi terrà anche la semifinale diGiovani, durante la quale si esibiranno Settembre, Alex Wyse, Maria Tomba, Vale LP e Lil Jolie.