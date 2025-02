Lettera43.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa del 12 febbraio

È in corso lache precede la seconda serata del Festival diin programma mercoledì 12. Il dirigente Rai Marcello Ciannamea ha commentato gli ottimi ascolti registrati dalla serata inaugurale, che ha totalizzato il 65,3 per cento di share e intrattenuto 12,6 milioni di spettatori. Il picco di share (72 per cento) è stato registrato all’1.08 durante il collegamento con Rai Radio 2, mentre il picco di spettatori (17,8 milioni) alle 22.02 quando si stava esibendo Giorgia.La scaletta della seconda serata con l’ordine di uscita dei cantantiConti ha annunciato l’ordine con cui si esibiranno i big durante la seconda serata:Rocco HuntElodieLucio CorsiThe KolorsSerena BrancaleFedezFrancesca MichielinSimone CristicchiMarcella BellaBreshAchille LauroGiorgiaRkomiRose VillainWillie PeyoteConti: «Prendo atto del bel risultato e continuo a pedalare»«Non volevo fare paragoni prima e non li faccio adesso, prendo atto del bel risultato e continuo a pedalare per le prossime serate», così il conduttore ha commentato i dati Auditel della prima serata.