Sanremo 2025, la conferenza stampa del 12 febbraio: scaletta e programma della seconda serata

È in corso lache precede ladel Festival diinmercoledì 12. Il dirigente Rai Marcello Ciannamea ha commentato gli ottimi ascolti registrati dallainaugurale, che ha totalizzato il 65,3 per cento di share e intrattenuto 12,6 milioni di spettatori. Il picco di share (72 per cento) è stato registrato all’1.08 durante il collegamento con Rai Radio 2, mentre il picco di spettatori (17,8 milioni) alle 22.02 quando si stava esibendo Giorgia. Lavedrà come co-conduttori Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, mentre gli ospiti saranno Damiano David, frontman dei Maneskin, il cast del film Follemente efiction Belcanto, gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasifiction Champagne su Peppino di Capri e Carolina Kostner per Milano-Cortina 2026.