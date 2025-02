.com - Sanremo 2025, la conferenza della seconda serata in diretta

Leggi su .com

Ecco le dichiarazioni di Carlo Conti, delle istituzioni e dei vertici RAI nel racconto minuto per minutostampadel Festival diOre 12.46, Carlo Conti spiega ulteriori dettagli riguardo a cosa farà il super ospite: «Subito dopo la gara delle Nuove Proposte, salirà sul palco Damiano David con una cover che vi sorprenderà. Tornerà poi nel corsoper presentare il suo nuovo progetto solista».Ore 12.42, Cristiano Malgioglio parla dei suoi testi intrisi di sensualità:«Tutti parlano di come mi vestirò ma non sono solo un personaggio pubblico legato alla moda. Ho avuto la fortuna di collaborare con le donne, Mina in particolare. Ho anche vintocome autore. Quando scrivo la mia testa diventa femmina, avevo il terrore di farlo per un uomo e invece ci sono riuscito, come con Califano e Celentano.