.com - Sanremo 2025, la classifica top 5 della prima serata

La top 5del Festival di, non in ordine di, sulla base dei votigiuriaSala stampaAl terminedel Festival di, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti, hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuriaSala stampa, tv e web.Nelle prime cinque posizioni ci sono Brunori Sas con L’albero delle noci, Giorgia con La cura per me, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola e Achille Lauro con Incoscienti giovani.