Sanremo 2025 | la classifica della prima serata

Il Festival diha emesso i suoi primi verdetti. Al termined’esordio, in cui si sono esibiti tutti i 29 Big in gara, è stata stilata unaprovvisoria decisa dai votiGiuriaSala Stampa, Tv e Web.Come lo scorso anno, non vengono svelate tutte le posizioni ma soltanto le prime cinque. C’è però una novità: la Top 5 viene comunicata in ordine casuale e non di, non rivelando quindi chi è in testa e chi insegue.I 5 più votatidiBrunori SasGiorgiaLucio CorsiSimone CristicchiAchille LauroI Big torneranno ad esibirsi metà nella terzae metà nella quarta, votati dal pubblico da casa attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.: laDavide Maggio.