Sanremo 2025, la classifica della prima serata: la top 5

, laè stata redatta dalla giuriaSala Stampa Web, Radio, Tv “Lucio Dalla” che ha decretato ladopo le esibizioni dei 29 cantanti in gara.Gerry Scotti, Antonella Clerici co-conduttoripuntata insieme al direttore artistico Carlo Conti, hanno annunciato la cinquina “randomizzata” al termineperformance di tutti i Big in gara. Nel giudizioSala Dalla tra le preferenze ha prevalso il cantautorato, con quattro dei cinque postitop conquistati da artisti uomini: Brunori Sas – L’Albero Delle Noci, Giorgia – La Cura Per Me, Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro, Simone Cristicchi – Quando Sarai Piccola, Achille Lauro – Incoscienti Giovani. Allaesperienza sul palco sanremese, Brunori Sas ha presentato un brano, L’Alberto Delle Noci incentrato sulla paura di diventare genitori, a seguitonascitafiglia Fiammetta.