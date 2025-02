Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la classifica della prima serata: Giorgia, Achille Lauro e i cantautori nella top 5 della sala stampa

Una cinquina quasi tutta al maschile quella risultante dalladel Festival di. Se non fosse per la presenza di, infatti, tra le prime cinque posizionici sarebbero solo uomini. Al termine del primo appuntamento con la kermesse Carlo Conti affiancato dai co-conduttori AntoClerici e Carlo Conti hanno svelato al pubblico i 5 brani più votati dalla, tv e web. Unache in realtà non segue il reale ordine di piazzamento.Ma chi sono, al momento, i 5 brani più apprezzati dopo la?Brunori Sas – “L’albero delle noci”– “La cura per me”Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”– “Incoscienti giovani”Un primo verdetto assolutamente parziale e che nelle prossime sere potrebbe venire ribaltato quando subentrerà il televoto.