Mondouomo.it - Sanremo 2025, la classifica della nostra Redazione.

Leggi su Mondouomo.it

Testo, Musica, Outfit; ieri sera abbiamo votato sui social network i BIG in gara per la loro prima esibizione sul palco dell’Aritston secondo questi parametri. Abbiamo riascoltato le canzoni stamattina ed. Ecco laTOP3 delle canzoni degli artisti in gara la prima serata del Festival di. Senza autotune, con parole, musica ed .